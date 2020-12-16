Nusret Gökçe'nin yalnızca 2 şartı var 850 bin TL'ye çalışan arıyor!
Sosyete kasabı Nusret Gökçe, Londra'da yeni açacağı restoranına yüz binlerce lira maaş vereceği bir müdür arıyor. Nusret'in yalnızca iki şartı var.
Kendi halinde bir kasapken tüm dünyada restoranları olan bir sosyete kasabına dönen Nusret Gökçe, Londra'da yeni bir restoran açma hazırlığında. Şehrin en popüler caddesinde dükkanının tadilatıyla yakından ilgilenen işletmecinin, müdür arayışı için ilan verdiği ortaya çıktı.
Nusret Gökçe Londra'daki restoranına aradığı müdüre ise yüzbinlerce lira vermeye niyetli. Gökçe, dükkanın müdürüne yıllık 80 bin pound (850 bin TL) vereceğini ilanlarla servis etmeye başladı.
İşletmeci, Türkçe bilen ve İngiltere'de 15 yıl iş tecrübesi kazanmış birini arıyor. Nusret Gökçe'nin dünya çapında 20'ye yakın et lokantası bulunuyor.
Öte yandan menülerindeki fiyatlarıyla çok konuşulan Nusret, son olarak 500 TL'ye sattığı altın tozlu cappuccino ile günlerce konuşulmuştu.