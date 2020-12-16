Nusret Gökçe'nin yalnızca 2 şartı var 850 bin TL'ye çalışan arıyor!

Kendi halinde bir kasapken tüm dünyada restoranları olan bir sosyete kasabına dönen Nusret Gökçe, Londra'da yeni bir restoran açma hazırlığında. Şehrin en popüler caddesinde dükkanının tadilatıyla yakından ilgilenen işletmecinin, müdür arayışı için ilan verdiği ortaya çıktı.