Nusret Gökçe'nin Türkiye'deki bir günlük geliri belli oldu depremzedelere bağışladı
Sosyete kasabı Nusret Gökçe, Türkiye'deki 5 restoranın 1 günlük gelirini Elazığ'daki depremzedelere bağışladı. Nusret'in sadece Türkiye'den bir günde kazancı dudak uçuklattı.
Elazığ ve Malatya'da yaşanan 6,8'lik deprem felaketinin ardından tüm Türkiye tek yürek oldu ve herkes yardım kampanyaları başlattı. Ünlü isimlerden Nusret Gökçe de depremzedeler için Türkiye'de bulunan 5 restoranının bir günlük kazancını bağışlayacağını düşündü.
Gökçe, dün Instagram hesabından "Biz Türkiye'yiz. Yarın bütün Nusret Türkiye gelirini Elazığ'a bağışlıyoruz. Devlet baba ve milletimiz ne derse emrindeyiz" dedi. Gökçe'nin bu anlamlı paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni geldi.
Nusret, bugün ise 5 restoranın gelirinin ne kadar olduğunu yani Elazığ'daki depremzedeler için ne kadar bağışladığını açıkladı. Nusret'in yalnızca Türkiye'den bir gün içinde ne kadar kazandığını duyanların dudağı uçukladı.
Tüm gün bütün Nusret restoranlarından 1 milyon 22 bin TL toplandığını belirten Gökçe, "Allahım sana çok şükür" notunu düştüğü fotoğrafını paylaştı.