Nusret Gökçe'nin sırlarını ifşa ettiler! Nusret kendini mafya babası zannediyor
ABD'deki restorantı 1.5 milyon TL'ye yakın ceza yiyen Nusret Gökçe hakkında, işten kovduğu garsonları çok konuşulacak açıklamalar yaptı. Nusret'in sürekli Scarface filmini izlediğini kendini de Tony Montana zannettiğini söylediler.
Tuz serpme (Salt Bae) hareketiyle dünya çapında şöhret kazanan ünlü işletmeci Nusret Gökçe, New York’taki lokantasında çalışan 4 garsonla mahkemelik olmuş ve gündemin üst sıralarına yerleşmişti.
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"Bahşişlerimize el koydu"
Ünlü işletmecinin yanında çalışan Süleyman Küçür, Onur Usluca, Yunus Delimehmet ve Batuhan Yunkuş "Bahşişlerimize el koydu, bize mobbing uyguladı, sonra da haksız yere işten çıkardı" iddiasıyla Nusret Gökçe’ye dava açmıştı.
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1 milyon 366 bin TL ceza
ABD mahkemesi, Gökçe’yi 237 bin dolar (1 milyon 366 bin TL) tazminat ödemeye mahkum etmişti.
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New York Daily New Gazetesi, Nusret Gökçe’ye dava açan 4 eski çalışanla konuştu. Yaptığı her hareketle olay olan Nusret hakkındaki iddialar bomba etkisi yaratacak cinsten.
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