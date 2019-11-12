Nusret Gökçe'nin özel hayatını ifşa ettiler! Bahşişlere el koyuyor mafya babası...

"Bahşişlerimize el koydu"

Ünlü işletmecinin yanında çalışan Süleyman Küçür, Onur Usluca, Yunus Delimehmet ve Batuhan Yunkuş "Bahşişlerimize el koydu, bize mobbing uyguladı, sonra da haksız yere işten çıkardı" iddiasıyla Nusret Gökçe’ye dava açmıştı.