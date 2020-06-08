Nusret Gökçe'nin 'mandalarla toplantı' paylaşımı çıldırttı tepkiler çığ gibi

Bu paylaşımının altına da ingilizce olarak ''Çok önemli bir toplantı'' notunu düşen Nusret Gökçe'nin bu fotoğrafı 1 milyon beğeni almasına rağmen hayvanseverleri çıldırttı. Yalnızca vegan veya vejetaryanların değil herkes, Gökçe'ye tepki gösterdi.