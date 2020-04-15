Nusret Gökçe'den 10 milyon TL'lik kaçış yine tedbirleri hiçe saydı bakın ne yaptı

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs salgını tüm dünyaya yayıldı. Türkiye'de de hızla yayılmaya devam ediyor. Koronavirüs salgını sebebiyle her gün yeni tedbirler alınıyor fakat en başından beri maske takılması ve zaruri olmadıkça dışarı çıkılmaması söyleniyor. Nusret Gökçe ise bu tedbirleri her seferinde hiçe sayıyor.