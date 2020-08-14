Nusret Gökçe spor yaparken kullandığı taşı satışa çıkardı altınla kaplayıp zam yaptı
Sosyete kasabı Nusret Gökçe, Mykonos'ta spor yaparken kullandığı 10 kiloluk taşı 1 milyon dolardan satışa çıkardı ardından taşı altınla kaplatıp fiyatı iki katına çıkardı.
Et restoranı zincirleri olan, dünyaca ünlü Nusret Gökçe'nin geçtiğimiz yıl Mykonos'ta spor yaparken kullandığı 10 kiloluk taşı herkes tarafından ilgi görünce Gökçe, taşı Mykonos'tan İstanbul'a getirdi. Taşı, İstanbul'daki bir restoranında camekanın içine koydu ve satışa çıkardı.
Nusret ilk olarak taşı için 1 milyon dolar istedi fakat taşa ilgi çok olsa da para yoktu. Kimse Nusret Gökçe'nin taşını almaya yeltenmedi.
Nusret, alıcı çıkmayınca bu kez de taşı altınla kaplatıp fiyatı 2 katına çıkardı. Instagram hesabından altınla boyadığı taşla çekilen fotoğrafını paylaşan Nusret, açıklama kısmında taşın fiyatının 2 milyon dolara yükseldiğini belirtti.
Sosyete kasabı Nusret'in taşı altınla kaplatıp satışa çıkarması "Vatandaş çeyrek altın alamazken o taşa o parayım kimse vermez" yorumlarını da beraberinde getirdi.