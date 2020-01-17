Nusret Gökçe parasız günlerini ve bilinmeyenlerini anlattı 'zor günler geçirdim'

Gökçe, ''Alın yazısı denilen bir hadise vardır, ona inanırım. Ben gayret ederim gerisi Allah’ın yardımı ile olur. Alkol kullanmıyorum. Her ramazan orucumu da tutmaya gayret ederim'' dedi. Nusret Gökçe, bu açıklamasıyla yılbaşında yaptığı paylaşıma açıklık getirdi.





