Nusret Gökçe Mykonos'ta restoranını açtı bakın nasıl kutladı
Dünyaca ünlü işletmeci Nusret Gökçe, yurt dışında Mykonos'ta restorant açtı kutlamsını ise ilginç bir dans ile kutladı.
Tuz serpme hareketiyle tüm dünyada fenomen olan işletmeci Nusret Gökçe, New York, Doha, Miami, Abu Dhabi ve Dubai'nin ardında Mykonos'ta da restoran açtı.
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Nusret Gökçe geçen sene tatil için gittiği Mykonos Adası'nda restoran açmaya karar verdi. Daha sonra Nammos Grubu ile arasında geçtğimiz aylarda Mikonos'da Hora bölgesinde bulunan eski Casa Tu'nun yerine "Nusret Mikonos"un açılması konusunda anlaşma sağladı.
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Nusret bu hayalini gerçekleştirdi ve Mikonos'ta yeni şubesini açtı.
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Nusret Yunanistan'ın dünyaca ünlü turizm merkezi Mykonos Adası'nda açtığı restoranını dans videosuyla kutladı.
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