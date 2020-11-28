Nusret Gökçe Maradona için bakın ne yaptı herkesin gönlünü kazandı
Sosyete Kasabı Nusret Gökçe, iki yıl önce Dubai'deki restoranında yemek yiyen Maradona için yaptığıyla yine takdir topladı.
Arjantinli futbol efsanesi Diego Armando Maradona, iki gün önce Buenos Aires eyaletine bağlı Tigre kentinde, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, Maradona'nın ölümü dolayısıyla ülkede 3 gün ulusal yas ilan etti.
Ünlü işletmeci Nusret Gökçe de, iki yıl önce Dubai'deki mekanında yemek yiyen Maradona ile ilgili paylaşımda bulundu. Nusret'in yaptığı herkes tarafından alkışlandı.
Nusret, efsane futbolcunun yemek yediği masayı kalıcı olarak rezerve ettiğini paylaştığı videoyla duyurdu. Instagram hesabından paylaştı.
Maradona (Tanrı'nın Eli) kimdir?: Diego Armando Maradona, Orta Saha (Oyun Kurucu) mevkiinde forma giymiş, dünya futbol tarihinin gelmiş geçmiş en iyi futbolcusu olarak kabul edilen, dünyaca ünlü Arjantinli futbolcudur. Tam bir efsanedir ve o Tanrı'nın Elidir.!