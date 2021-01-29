Nusret Gökçe 'Karabağ Azerbaycan'dır' diyemedi işte o anlar

Son günlerde hem Turizm elçisi olması hem de sosyal medyada paylaştığı bir videosunda cinsel organının gözükmesi nedeniyle gündemden düşmeyen Nusret Gökçe yine olay oldu. Türkiye'nin Turizm elçisi olan Gökçe'nin Dubai'deki restoranına gelen Azerbaycanlı müşteriler bir video çekti.