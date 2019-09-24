Nusret Gökçe İtalya'da düzenlenen FIFA En İyiler Ödülleri'ne katıldı! Yıldızlarla birlikte takıldı

FIFA tarafından 2019 yılının en iyilerinin belirlendiği FIFA En İyiler Ödülleri gala gecesi, İtalya'nın Milano kentindeki La Scala Tiyatrosu'nda düzenlendi. Gecenin davetlileri arasında Nusret Gökçe de vardı. İşte Nusret'in poz verdiği yıldızlar....