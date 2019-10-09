Nusret Gökçe İstanbul'u yağmurlu havada yarı çıplak turladı video çekti
Sosyete kasabı Nusret Gökçe, yağmurlu havada İstanbul'u yarı çıplak koşarak turladı.
Dünya çapında üne kavuşarak restoran zincilerinin sahibi olan sosyete kasabı Nusret Gökçe, Saltbae hareketinin dışında da her yaptığıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Spora olan ilgisiyle bilinen Nusret, zaman zaman yaptığı ilginçliklerle gündeme geliyor.
Nusret Gökçe, bu seferde İstanbul'daki yoğun sağanak yağışa aldırmadan yarı çıplak şekilde 12 km koştuğu videosunu sosyal medya hesabından paylaşınca gündeme geldi. Instagram'da en çok takipçisi olan Türk ünlü unvanını elinde bulunduran Gökçe, videosuyla birçok yorum aldı.
Nusret'in sosyal medya takipçileri ise bu videoya sessiz kalmadı. Nusret'in bir takipçisi paylaşıma, "Bütün İstanbul'u turladın kral" yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise "Küçük takipçilerinize sporu özendiriyorsunuz teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.
Koşu esnasında bir ara arabaların kullandığı yolu ortalayarak koşusuna devam eden Nusret Gökçe, ezilme tehlikesine de aldırış etmedi, sporuna devam etti.