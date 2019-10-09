Nusret Gökçe İstanbul'u yağmurlu havada yarı çıplak turladı video çekti

Dünya çapında üne kavuşarak restoran zincilerinin sahibi olan sosyete kasabı Nusret Gökçe, Saltbae hareketinin dışında da her yaptığıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Spora olan ilgisiyle bilinen Nusret, zaman zaman yaptığı ilginçliklerle gündeme geliyor.