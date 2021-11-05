Nusret Gökçe işa ilanıyla ortalığı ayağa kaldırdı! İşte vereceği maaş!

LONDRA'da açtığı yeni restoranıyla İngiliz basınının gündemine oturan sosyetik kasap Nusret Gökçe, verdiği şef ilanıyla adından söz ettirdi. Nusret, verdiği ilanda işe alacağı şefe saatte 12 sterlin yani 150 TL vereceğini ve bahşişlerden de para kazanabileceğini belirtti. Sosyal medyada, saattığı yiyeceklerin bile bu ücretten daha pahalı olduğu dile getirilerek eleştiri yağdı.



