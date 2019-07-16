Nusret Gökçe evleniyor mu? Tektaşlı et paylaşımı tam Nusret'lik hareket
Dünyaca ünlü sosyete kasabı Nusret Gökçe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile herkesi şaşırttı. Nusret'in bu paylaşımı akıllara ''Evleniyor mu?'' sorusunu getirdi.
Saltbae hareketiyle dünyaca tanınan bir kasap ve işletmeci haline gelen Nusret Gökçe, sıklıkla sosyal medya hesabından yaptığı video paylaşımlarıyla gündeme geliyordu. Etleri kesmeyi bir şov haline getiren Nusret, bu sefer yaptığı bir fotoğraf paylaşımıyla gündem oldu ve kafaları karıştırdı.
Dünyanın gözde şehirlerinde restorant açan Nusret, takipçilerinin de yakın markajında olunca sosyal medya hesabı sayesinde de adından sıkça söz ettiriyor. Ünlü kasap, sürekli et kesmeyi ya da servisi bir şov haline getirmesiyle gündem olurken bu sefer son yaptığı yüzük paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti.
Nusret, sosyal medya hesabı Instagram'da etin arasında sıkıştırılmış bir tektaş yüzük fotoğrafı paylaşarak "She said yes (evet dedi)" notunu paylaştı ve bir anda takipçileri tarafından yorum yağmuruna tutuldu.
Nusret'in tektaşlı paylaşımı, takipçilerinin ''Evleniyor musun?'' sorularına neden oldu.