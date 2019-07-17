Nusret Gökçe "Evleniyor mu"? Son paylaşımı kafa karıştırdı

Nusret Gökçe "Evleniyor mu"? Son paylaşımı kafa karıştırdı

Dünyaca ünlü işletmeci Nusret Gökçe, Instagram hesabından yaptığı paylaşım sosyal medyanın gündemine oturdu. Tektaşlı et paylaşımı Gökçe, akıllara "Evleniyor mu?" sorusunu getirdi.

Nusret Gökçe "Evleniyor mu"? Son paylaşımı kafa karıştırdı - Sayfa 1

Saltbae hareketiyle dünya çapında üne kavuşan Nusret Gökçe, bu sefer paylaştığı bir fotoğrafla gündeme geldi

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Nusret Gökçe "Evleniyor mu"? Son paylaşımı kafa karıştırdı - Sayfa 2

. Instagram'da etin arasında sıkıştırılmış bir tektaş yüzük fotoğrafı paylaşan Nusret, "She said yes (evet dedi)" notunu yazdı

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Nusret Gökçe "Evleniyor mu"? Son paylaşımı kafa karıştırdı - Sayfa 3

Nusret'in bu paylaşımı, takipçilerinin "Evleniyor musun?" sorularını beraberinde getirdi.

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Nusret Gökçe "Evleniyor mu"? Son paylaşımı kafa karıştırdı - Sayfa 4

İşte Gökçe'nin o paylaşımı

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