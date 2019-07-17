Nusret Gökçe "Evleniyor mu"? Son paylaşımı kafa karıştırdı
Dünyaca ünlü işletmeci Nusret Gökçe, Instagram hesabından yaptığı paylaşım sosyal medyanın gündemine oturdu. Tektaşlı et paylaşımı Gökçe, akıllara "Evleniyor mu?" sorusunu getirdi.
Saltbae hareketiyle dünya çapında üne kavuşan Nusret Gökçe, bu sefer paylaştığı bir fotoğrafla gündeme geldi
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. Instagram'da etin arasında sıkıştırılmış bir tektaş yüzük fotoğrafı paylaşan Nusret, "She said yes (evet dedi)" notunu yazdı
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Nusret'in bu paylaşımı, takipçilerinin "Evleniyor musun?" sorularını beraberinde getirdi.
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İşte Gökçe'nin o paylaşımı
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