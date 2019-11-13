Nusret Gökçe çalışanlarına her akşam halay çektiriyor işte olay halay videosu
Nusret Gökçe'nin davalık olduğu çalışanlarından birinin ifşa ettiği yeni halay açıklamaları herkesi şoke etti.
Sosyete kasabı olarak anılan ve dünyanın farklı ülkelerindeki restoranlarında birçok ünlü ismi ağırlayan Nusret Gökçe'nin New York, Manhattan’da yer alan restoranındaki garsonları işten çıkarmasıyla özel hayatına dair birçok iddia orta atılmış, davalık olduğu çalışanların açıklamaları ağızları açık bırakmıştı. Davalık olduğu bir başka çalışanının yeni açıklamaları ise şok etti.
Nusret'in davalık olduğu çalışanlarından biri, Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa adlı magazin programına bağlandı ve yaşadıkları sürecin New York standartlarının çok dışında olduğunu belirterek şaşırtan şu açıklamalara imza attı:
Yardım edelim dedik: "Biz inanılmaz gurur duyduk Nusret'in New York'a gelmesinden. Biz bu işi senelerdir yapıyoruz ben şahsen 14 senedir buradayım. Biz Nusret'in buraya geleceğini duyunca 'Ona yardım edelim' dedik. Bahşiş tamamen garsona aittir.''
Standartlara uymuyor: ''Dükkanın günlük cirosu 100 bin dolar bunun 20 bin doları bahşiş. 20 bin dolar 30 bin dolar bahşiş aylık 5 milyon TL gibi bir fiyat oluyor. New York'ta 12 mekanda çalıştım. Bunlar New York standartlarına uymuyor.''