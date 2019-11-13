Nusret Gökçe çalışanlarına her akşam halay çektiriyor işte olay halay videosu

Standartlara uymuyor: ''Dükkanın günlük cirosu 100 bin dolar bunun 20 bin doları bahşiş. 20 bin dolar 30 bin dolar bahşiş aylık 5 milyon TL gibi bir fiyat oluyor. New York'ta 12 mekanda çalıştım. Bunlar New York standartlarına uymuyor.''