Nusret beline taş bağlayarak şov yaptı! Yarım milyondan fazla...
Sosyal medya fenomeni haline gelen sosyete kasabı Nusret Gökçe, yaptığı son paylaşımla tepki çekti. Kaslı vücudu ve spora olan düşkünlüğüyle dikkat çeken Nusret'in beline taş bağlayıp spor yaptığı bir kare takipçilerinin beğeni yağmuruna tutuldu.
Her geçen gün ününe ün katan Nusret, artık tüm dünya tarafından tanınan bir isim haline gelmiş durumda. Özellikle son katıldığı Cannes Film Festivali'nde 'dünyanın en iyi blogger'ı ödülünü alan Nusret'e kimse 'dur' diyemiyor. Etlerle her geçen gün farklı şovlar yapan sosyete kasabı, paylaşımlarıyla ise çoğu kesim tarafından tepki çekmeye devam ediyor.
23,2 milyon gibi rekor takipçi sayısının bulunduğu Instagram hesabından paylaşımlar yapan Nusret, son paylaşımıyla takipçilerini kızdırmıştı. Etleri domino taşı şeklinde dizen Nusret, teker teker hepsini devirince takipçilerinden ilginç yorumlar almıştı.
Ne zaman çarpılacaksın?: Nusret'e, "Abi yeminle sen ne zaman çarpılacaksın diye takip ediyorum. Ne oynadın şu nimetlerle ya" ve "Artık birinin sana dur demesi gerekiyor" yorumları yapılmıştı.
Tuzlama hareketiyle üne kavuşan ve ünlülerle yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Nusret sosyal medyayı da aktif kullanmaya devam ediyor.