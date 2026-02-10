Nurus'tan çalışma sandalyeleri için "sağlık vurgulu" yeni iletişim kampanyası

Ofis mobilyası üreticisi Nurus, çalışma sandalyelerinin doğrudan sağlık ve performansla ilişkili bir ofis ekipmanı olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurgulamak amacıyla 'Çok Ciddiye Alıyoruz' başlıklı iletişim kampanyasını başlattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de her yıl 2 milyonun üzerinde ofis koltuğu satılırken, bu ürünlerin çok küçük bir bölümünün uluslararası ergonomi ve güvenlik sertifikaları bulunuyor.

Marka da çalışma sandalyelerini, kullanılan malzemeden ayar mekanizmalarına, taşıma kapasitesinden uyum sağladığı standartlara kadar mühendislik ve sağlık odaklı bir ekipman olarak konumlandırıyor.

Standartlara uygun olmayan çalışma koltukları, ergonomik yetersizliklerin yanı sıra düşme riski, mekanik kırılmalar ve uzun vadede sağlığa zarar verebilecek malzemelerle temas gibi riskler barındırıyor. Doğru ürün kullanımı ise yalnızca bireysel bir tercih değil, işverenler ve kurumlar için de bir sorumluluk alanı olarak değerlendiriliyor.

Nurus, tüm çalışma sandalyelerini ergonomi, ölçü, güvenlik, dayanım ve kullanım sürekliliği gibi kritik başlıkları kapsayan TS EN 1335 Avrupa Birliği ofis koltuğu standardı kapsamında geliştiriyor. Marka, ergonomiyi ölçüm, test ve mühendislik disiplinleriyle doğrulanan bir kalite standardı olarak ele alıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onaylı AR-GE merkezine ve test laboratuvarlarına sahip Nurus, ürünlerini kendi bünyesinde gerçekleştirdiği mühendislik testlerinden geçiriyor.

TSE ile yürüttüğü işbirliği kapsamında ürünlerini bağımsız test süreçlerine de tabi tutan şirket, aynı zamanda hem Avrupa (Euronorm) hem de Amerikan (BIFMA) standartlarını kendi bünyesinde test edebilen sınırlı sayıdaki üreticiler arasında yer alıyor.

Bilimsel verilerle desteklenen yaklaşım

Nurus'un Gazi Üniversitesi işbirliğiyle gerçekleştirdiği araştırmaya göre, doğru koltuk kullanımı kas ve iskelet sistemi rahatsızlıklarının riskini azaltıyor veya geciktiriyor. Şirketin liderlik ettiği 'Çok Ciddiye Alıyoruz' kampanya filmi de bu bilimsel verilere dayanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Nurus Pazarlama ve İletişimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İpek Regay, çalışma sandalyelerinin çoğu zaman bir mobilya tercihi olarak görüldüğünü ancak bunun sağlık ve performansla doğrudan bağlantılı bir ekipman olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

'Nurus olarak ergonomiyi bir vaade indirgemiyoruz. TS EN 1335 kapsamında geliştirilen, testlerle ve mühendislikle doğrulanan bir kalite standardı olarak ele alıyoruz. 'Çok Ciddiye Alıyoruz' yaklaşımımız, ürünlerimizin ötesinde toplumsal bir duruşu temsil ediyor ve bunu bir sosyal sorumluluk olarak görüyoruz. Sağlığı ve ergonomiyi ürünün ayrılmaz bir parçası olarak sunmaya devam edeceğiz.'