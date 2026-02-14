BIST 14.181
DOLAR 43,73
EURO 51,93
ALTIN 7.075,98

Nurseli İdiz kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırıldı iddiası! İlk açıklama geldi

|
Nurseli İdiz kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırıldı iddiası! İlk açıklama geldi

Nurseli İdiz, kalp krizi geçirdiği yönündeki iddialara açıklık getirdi. Usta oyuncu, yalnızca kalp ritim bozukluğu yaşadığını duyurdu.

Nurseli İdiz kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırıldı iddiası! İlk açıklama geldi - Resim: 1

Usta oyuncu Nurseli İdiz hakkında ortaya atılan kalp krizi iddiaları kısa sürede gündem oldu. Sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan İdiz, kalp krizi geçirmediğini ve sadece kalp ritim bozukluğu yaşadığını belirtti. Ünlü oyuncunun açıklaması hayranlarını rahatlatırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

18
Nurseli İdiz kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırıldı iddiası! İlk açıklama geldi - Resim: 2

Sinema ve tiyatro sanatçısı, yeni tiyatro oyununun Türkiye turnesi kapsamında yoğun bir tempoda çalıştıklarını belirterek yaşadığı sağlık sorununun yorgunluğa bağlı olduğunu ifade etti. Açıklaması, hayranlarına rahat bir nefes aldırdı.

28
Nurseli İdiz kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırıldı iddiası! İlk açıklama geldi - Resim: 3

İdiz'in açıklaması şöyle:

38
Nurseli İdiz kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırıldı iddiası! İlk açıklama geldi - Resim: 4

"Herkese merhaba, öncelikle ben iyiyim, evimdeyim dinleniyorum. Tiyatro oyunumuzla Türkiye turnesi yaptığımız ve şehir şehir gezdiğimiz için, oyunumuzun rutin iş temposundan dolayı biraz yorgunluk oluşması sebebiyle minik bir kalp ritim bozukluğu yaşadım. Gerekli müdahale evimde doktorumuz tarafından yapıldı. Ciddi bir sorun yoktur. 2 gün dinlenip kaldığımız yerden oyunumuza devam edeceğiz. Arayan soran tüm arkadaşlara, dostlara ve basın mensubu arkadaşlarıma teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum. Sevgiler."

48