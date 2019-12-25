Nuri Alço'nun sırrı 45 yıl sonra ortaya çıktı Fulden Uras'ın anneannesiyle evlenmiş
Şarkıcı Fulden Uras, Nuri Alço'nun büyük sırrını 45 yıl sonra ifşa etti. Uras, Alço'nun anneannesiyle evli olduğunu ancak bunu yıllardır sakladığını söyledi.
Şimdiye kadar yalnızca bir kere evlendiğini söyleyen Nuri Alço'nun sırrını ünlü şarkıcı Fulden Uras, ortaya çıkardı. Kanal D'de yayımlanan 2. Sayfa adlı magazin programına telefonla bağlanan Uras, Nuri Alço ile anneannesinin nikah fotoğraflarını ifşa edip 10 yıl evli kaldıklarını açıkladı.
Nuri Alço'nun bilinmeyen evliliğini 45 yıl sonra ortaya çıkaran Fulden Uras, Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2 Sayfa programına telefonla bağlanarak şunları anlattı:
Yaklaşık 10 sene eli kaldılar: -"Benim anneannemin hayat görüşü çok açık. O yıllarda mavi gelinlik giyecek kadar modern biriydi. Ne kadar evli kaldıklarını bilmiyorum ama yaklaşık 10 sene evli kaldıklarını tahmin ediyorum."
Aldattı: -"Nuri Alço o zamanın ünlü bir şarkıcısına aşık oldu yani bir aldatılma var. Şarkıcının ismini söylememeyi tercih ediyorum kimseyi kırmak istemem.''
İnkar etti: -''Nuri bunu çok inkar etti. Biz ona hep Nuri derdik hiç dede demedik. Yıllar önce Mehmet Ali Erbil'in programına katılmıştık Nuri de oradaydı.''