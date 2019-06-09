Nuri Alço 33 yaş küçük sevgilisiyle evleniyor! Usta oyuncu baba olmak istiyor
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Nuri Alço'nun kendisinden 33 yaş küçük sevgilisi Burcu Sezginoğlu ile evlenip bir an önce çocuk sahibi olmak istediği iddia edildi.
Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncusu Nuri Alço, 10 yıldır birlikte olduğu ve evlenme teklif ettiği sevgilisi Burcu Sezginoğlu ile evlilik hazırlığına girdi. Usta oyuncunun evlendikten sonra baba olmak istediği iddia edildi.
68 yaşındaki oyuncu Nuri Alço ilk eşinden 1988'de boşandığından beri bir daha evlenmedi. Yeşilçam'ın efsane isminin hiç çocuğu yok. Konuyla ilgili açıklama yapan Nuri Alço, "Şu an için aramızda problem yok ama yıllar sonra çıkabilir. Bu sebeple evlilik beni düşündürüyor." demişti.
Nuri Alço'nun bu söylemi üzerine İnternethaber.com'dan Ogün Yaşar'ın ulaştığı Burcu Sezginoğlu'ndan çarpıcı açıklamalar gelmişti.
Burcu Sezginoğlu, ''Nuri her zaman şunu söyler “Ben seni bu hayatta yalnız bırakmaktan korkuyorum.” Yoksa aramızda sadakatsizlik güvensizlik anlaşamama gibi hiç bir durum yok. Nuri çok değerli çok kıymetli benim için. Nuri Bey'e sorun, o da aynı şeyleri söyleyecektir. Kendisi konuşmasının yanlış yerlere çekilmesinden dolayı rahatsız" diyerek Nuri Alço'nun söylemine açıklık getirmişti.