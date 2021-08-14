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Nurgül Yeşilçay'tan 'Bergen' imajı: Esmerlere sarı saç yasaklansın!

Nurgül Yeşilçay'tan 'Bergen' imajı: Esmerlere sarı saç yasaklansın!

Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, saçlarını sarı renge boyatarak imaj değiştirdi. Kuaförden çıkarken muhabirlerle sohbet eden ünlü oyuncu, "Bence esmerlerin sarışın olması yasaklanmalı" dedi. Sosyal medyada yeni imajıyla Bergen'e benzetildi.

Nurgül Yeşilçay'tan 'Bergen' imajı: Esmerlere sarı saç yasaklansın!

Oyuncu Nurgül Yeşilçay, önceki gün Bebek'teki bir kuaförde yaklaşık altı saat kaldı. Çıkışta objektiflere yakalanan 45 yaşındaki Yeşilçay'ın yeni imajı dikkat çekti.

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Nurgül Yeşilçay'tan 'Bergen' imajı: Esmerlere sarı saç yasaklansın!

Bergen'e benzetildi

Öte yandan sosyal medyada yeni saç kesimi ve rengiyle Nurgül Yeşilçay, ‘acıların kadını’ lakabıyla tanınan arabesk sanatçısı Bergen'e benzetildi.

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Nurgül Yeşilçay'tan 'Bergen' imajı: Esmerlere sarı saç yasaklansın!

Bazı sosyal medya sayfalarında Bergen filminde oynamasının doğru bir tercih olduğu konuşuldu. 

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Nurgül Yeşilçay'tan 'Bergen' imajı: Esmerlere sarı saç yasaklansın!

Bergen’in hayatını konu alan ancak corona virüsü salgını nedeniyle çekimleri ertelenen filmde Serenay Sarıkaya başrolde yer alacaktı ancak Sarıkaya rolden çekildiğini duyurdu.

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