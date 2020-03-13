Nurgül Yeşilçay'ın yıllar sonra gelen büyük pişmanlığı olay oldu!
Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, ‘Kadın' temalı ilk kişisel sergisi 'Avrat Otu' Anemas Zindanları'nda açılışını yaptı. Yeşilçay, açılışını yaptığı ilk kişisel sergide çoğu kez dile getirdiği estetik pişmanlığını tekrar etti.
Güzel oyuncu Nurgül Yeşilçay, sosyal medya hesabından 'Kadın' temalı ilk kişisel sergisi olan 'Avrat Otu'nu Anemas Zindanları'nda açtı. Yeşilçay, Instgaram sayfasından birkaç kareyi takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi. Ünlü oyuncu estetik pişmanlığını bir kez daha dile getirdi.
Dönem dönem sitemli sözlerle geçirdiği estetik operasyonlardan pişman olduğunu ifade eden Nurgül Yeşilçay, yine aynı konuya değindi. Yeşilçay, 'Hepimiz estetik kurbanı olduk. Bunun suyu çıktı doğrusu. Hepimiz tek tipe doğru gidiyoruz. Çok da doğru bulmuyorum bunları” cümlelerini kullandı.
Nurgül Yeşilçay Kimdir?
Nurgül Yeşilçay 26 Mart 1976 tarihinde Afyon’da dünyaya geldi.
Aslen Afyonkarahisarlıdır. Ortaokul ve lise eğitimini İzmir’de tamamlayan Yeşilçay, 2001’de Eskişehir Anadolu Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu.