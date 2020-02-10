Nurgül Yeşilçay'ın Scarlett Johansson yorumu olay oldu! 'G.t göbek salmış'
Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, 92. kez düzenlenen Oscar töreni sonrası dünyaca ünlü oyuncularla ilgili yaptığı yorumlar büyük beğeni topladı.
Oyuncu Nurgül Yeşilçay, 92. defa düzenlenen Oscar ödül töreni sonrası birtakım değerlendirmelerde bulundu. Yeşilçay, birçok açıdan ilklere sahne olan Oscar törenini izlediğini belirterek, paylaşımında insanların aklına takılan konularda yorumlarda bulundu.
Sadece bir izleyici olarak değil aynı zamanda bir oyuncu olarak da değerlendirmelerde bulunan Nurgül Yeşilçay törenle ilgili olarak şu değerlendirmeleri yaptı:
“Oscar’ı izleyenler olarak bu saatte böyle darmadağın uyandık bakalım. Bu sene çok iyi filmler vardı. (her sene bu kadar verimli olmuyor) Yapanların edenlerin ellerine sağlık… Yalnız benim de takıldığım şeyler var!
Öncelikle Natalie Portman’la aynı şöyle ki: 97 yıllık Oscar ödüllerinde sadece 5 kez kadın yönetmen aday gösterilmiş ve 97 yıllık Oscar tarihinde sadece 1 kez kadın yönetmen ödül almış. Parazit bir ilki başardı. İngilizce konuşulmayan bir filme ilk kez ödül gitti.