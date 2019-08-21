Nurgül Yeşilçay'ın Oktay Kaynarca ile pozu olay oldu EDHO hayranları ayağa kalktı
Son olarak Show TV'de yayınlanan Gülperi dizisinde rol alan Nurgül Yeşilçay'ın yeni projesi merakla beklenirken, Oktay Kaynarca ile bir fotoğraf paylaşması ortalığı karıştırdı.
Yaz boyunca paylaştığı mayolu pozlarla adından sıklıkla söz ettiren Nurgül Yeşilçay, bu sefer Oktay Kaynarca ile görüşmesinden olan pozunu paylaştı. Yeşilçay fotoğrafın altına, "Projeler, projeler" yazınca Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da oynayacağı haberleri ortaya atılmaya başladı.
Ardından aynı fotoğrafı Oktay Kaynarca da paylaşınca EDHO hayranları bir anda Nurgül Yeşilçay'ın kadroya katıldığını duyurmaya başladı. Ancak ikilinin EDHO için değil, başka bir proje için görüştüğü ortaya çıktı.
Yeni rolü çok konuşuldu: Son olarak yeni filmi Mahalleden Arkadaşlar için girdiği rol ile gündeme gelen Nurgül Yeşilçay, paylaştığı bu poz ile günlerce konuşulmayı başarmıştı.
Peki Nurgül Yeşilçay kimdir?: Yeşilçay, 26 Mart 1976 tarihinde Afyon’da dünyaya geldi. Aslen Afyonkarahisarlıdır.