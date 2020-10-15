Nurgül Yeşilçay'ın Masumlar Apartmanı Safiye'yi biz daha önce çektik itirafı olay!

TRT ekranlarında yayınlanan 'Masumlar Apartmanı'nda Ezgi Mola'nın canlandırdığı Safiye karakterine benzer bir rolü üstlendiğini söyleyen Nurgül Yeşilçay, "Temizlik hastası bir kadını canlandıracağım. Ezgi Mola da oynuyor ama biz onlardan daha önce yaptık. Haziran'da çektik" diyerek yeni bir polemiğin fitilini ateşledi.