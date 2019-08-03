Nurgül Yeşilçay'ın kilolu hali olay! Hiç böyle görmediniz
Güzel oyuncu Nurgül Yeşilçay'ın kilolu hali herkesi şoke edince Yeşilçay, açıklama yapmak zorunda kaldı. O kilolu fotoğrafın altında yatan gerçek ortaya çıktı.
Son olarak, bikinili fotoğrafını sosyal medyadan paylaşarak herkesi kendine hayran bıraktıran Nurgül Yeşilçay, Instagram hesabından paylaştığı kilolu haliyle herkesi şoke etti. Yeşilçay'ın kilolu halini görenler, güzel oyuncuyu yorum yağmuruna tuttu.
Başarılı oyuncu, sosyal medya hesabı Instagram'dan, ''Akşam yatmak bilmiyonuz! Sabah kalkmak bilmiyonuz!!'' notu ile paylaştığı fotoğrafta kilolu ve 90'ların saç modası permalı saçlarıyla dikkat çekince yorum yağmuruna tutuldu.
Yeşilçay, paylaşımın ardından gündem olunca bir açıklama yapma gereği hissetti. Rolü gereği Anadolu kadını imajına bürünen Nurgül Yeşilçay’a, yuvarlak hatlara sahip görünmesi için şişmanlatma aparatları takıldı ve 90’lı yılların modası olan perma saç yapıldı.
Yeşilçay ise duruma şu cümlelerle açıklama getirdi: ''Ya ayol o kadar da kilo almadım; özel aparatlar ve makyajın gücünü kullandık.''