Nurgül Yeşilçay'ın düğününe korona engeli geldi 'Halaysız düğün istemiyorum'
Nurgül Yeşilçay, önceki akşam Etiler'de objektiflere yansıdı. Yapımcı Necati Kocabay ile aşk yaşayan Yeşilçay, düğünü hakkında açıklama yaptı.
Oyuncu Nurgül Yeşilçay, önceki akşam Etiler'deki bir mekanda yemek yedi. Yapımcı Fatih Aksoy, Berrak Tüzünataç ve Özge Özpirinççi de düzenlenen yemeğe katıldı.
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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre, mekandan yeğeni Buse Çelik ile birlikte ayrılan ve bir hayli keyifli olan Yeşilçay, muhabirlerin sorularını yanıtladı.
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44 yaşındaki Nurgül Yeşilçay, geçtiğimiz günlerde bir markayı ti'ye almasını soran muhabirlere, "Öyle bir şey yok" dedi.
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Yakın zamanda diziye başlayacak olan oyuncu, "Buse de, ben de diziye başlayacağız. Evde çok genç bir enerji var. Onlar ne yaparsa ben de ayak uydurmaya çalışıyorum. Hepsi çok eğlenceliler ve eğleniyoruz" ifadelerini kullandı.
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