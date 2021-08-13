Nurgül Yeşilçay'ı yeni sarı saçlarıyla Bergen'e benzettiler: Esmerlere yasaklansın!
Saçlarını sarı renge boyatarak imaj değiştiren Nurgül Yeşilçay, önceki gün kuaförden çıkarken objektiflere yansıdı. Muhabirlerle sohbet eden ünlü oyuncu, "Bence esmerlerin sarışın olması yasaklanmalı" dedi. Sosyal medyada yeni imajıyla Bergen'e benzetildi.
Oyuncu Nurgül Yeşilçay, önceki gün Bebek'teki bir kuaförde yaklaşık altı saat kaldı. Çıkışta objektiflere yakalanan 45 yaşındaki Yeşilçay'ın yeni imajı dikkat çekti.
Bergen'e benzetildi
Öte yandan sosyal medyada yeni saç kesimi ve rengiyle Nurgül Yeşilçay, ‘acıların kadını’ lakabıyla tanınan arabesk sanatçısı Bergen'e benzetildi.
Bazı sosyal medya sayfalarında Bergen filminde oynamasının doğru bir tercih olduğu konuşuldu.
Bergen’in hayatını konu alan ancak corona virüsü salgını nedeniyle çekimleri ertelenen filmde Serenay Sarıkaya başrolde yer alacaktı ancak Sarıkaya rolden çekildiğini duyurdu.