Nurgül Yeşilçay'dan Diyanet'e sert tepki! 'Biz pisliğiz şiddetliyiz saykoyuz'
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın aylık Aile Dergisi'nde çizgi filmlerin çocukların üzerinde olumsuz etki yapabileceğine vurgu yapılması üzerine oyuncu Nurgül Yeşilçay, Diyanet'e tepki gösterdi.
90'lar zamanında televizyon kanallarında yayınlanan pek çok kişi tarafından severek izlenen çizgi filmler nedeniyle Diyanet İşleri Başkanlığı'nın aylık Aile Dergisi'nde riskli davranışlara yönelme, fiziksel gelişimi kısıtlama, yanlış beslenmeye yol açma gibi birtakım sorunların ortaya çıkacağı savunuldu.
Yıllar önce televizyon kanallarında yayınlanan pek çok bilinen çizgi filmi hedef tahtasına oturtan dergide; “He-man, Voltran, Bugs Bunny, Ninja Kaplumbağalar, Temel Reis. Çocukluğumuzun çizgi filmlerine dönüp baktığımızda birçok çizgi filmin ekseninde şiddetin durduğunu görmekteyiz. Ana karakterin şiddet eylemi sonrası ödüllendirilen bir konumda olması, çocuğun şiddeti kabul edilebilir görmesine yol açmaktadır.” ifadelerine yer verildi.
Diyanet'in yapmış olduğu 90'lı yıllarda yayımlanan çizgi filmler hakkında eleştirisine Nurgül Yeşilçay, hem espirili hem de sert bir şekilde tepki gösterdi.
Yeşilçay, sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı çizgi filmli paylaşıma şu cümleleri yazarak tepkisini dile getirdi: