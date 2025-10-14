Nurgül Yeşilçay İzmir'deki evinden paylaştı! O alışkanlıklar olay...
Ekranlardan bir süredir uzak kalan ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, İzmir'deki yeni evinden paylaştığı video ile gündem oldu. İşte güzel oyuncunun o paylaşımı...
Nurgül Yeşilçay, İzmir'deki yeni evinden paylaştığı video ile gündem oldu.
Samimi bir şekilde konuşan Yeşilçay, kimsenin bilmediği en tuhaf alışkanlıklarını anlattı.
Yastıkla uyuyamadığını, telefonla konuşmayı sevmediğini, aynı koltukta oturmadan rahat edemediğini söyleyen oyuncu, "Yazmadan hiçbir şeyi anlayamıyorum" sözleriyle dikkat çekti.
Televizyon ekranlarının sevilen isimlerinden Nurgül Yeşilçay, son olarak Veda Mektubu dizisinde canlandırdığı Alanur Yıldız karakteriyle izleyici karşısına çıkmıştı. Uzun süredir ekranlardan uzak kalan ünlü oyuncu, geçtiğimiz aylarda İstanbul'u terk ettiğini açıklayarak yeni bir hayata adım attı.
Kendine İzmir'de doğayla iç içe bir ev yaptıran Yeşilçay, inşaat sürecini de sık sık sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmıştı.