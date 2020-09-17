Nurgül Yeşilçay düğün tarihini açıkladı! Bakın kiminle evlenecek
Kefaret dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan Nurgül Yeşilçay'ın düğün tarihi belli oldu.
Güzel oyuncu Nurgül Yeşilçay sosyal medyayı aktif kullanan oyuncular arasında yerini alıyor. Paylaşımlarıyla her zaman dikkatleri üzerine çekmeyi başaran başarılı oyuncu son yaptığı paylaşımla genç kızlara taş çıkartmıştı.
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Genç görüntüsüyle görenleri büyüleyen Yeşilçay'ın Instagram paylaşımı hayranları tarafından yorum ve beğeni yağmuruna tutulmuştu.
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Sarı elbisesi ile kamera karşısına geçen Nurgül Yeşilçay fotoğrafına "Taze fotolar getirdim" notunu düşmüştü.
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Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay ve yapımcı Necati Kocabay aşkı devam ediyor.
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