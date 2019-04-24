Nurgül Yeşilçay Atatürk'e seslendi "Atam onlara müstahak"
Oyuncu Nurgül Yeşilçay, oğlu Osman Nejat’la Instagram’da şakalaştı. Güzel oyuncu, 23 Nisan kutlamalarının ardından ‘neden ergenler günü’ olmadığını sorguladı.
Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, sosyal medyaki esprili paylaşımlarıyla konuşuluyor. Yeşilçay’ın, oğlu Osman Nejat’a takıldığı anlar takipçilerini güldürüyor.
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Nurgül Yeşilçay, sosyal medyayı en aktif kullanan ünlülerden…
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Oyuncu, yaptığı esprili paylaşımlarıyla da beğeni topluyor.
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Nurgül Yeşilçay, bu sefer oğlu Osman Nejat’a takılmadan edemedi.
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