Nurgül Yeşilçay Atatürk'e seslendi "Atam onlara müstahak"

Nurgül Yeşilçay Atatürk'e seslendi "Atam onlara müstahak"

Oyuncu Nurgül Yeşilçay, oğlu Osman Nejat’la Instagram’da şakalaştı. Güzel oyuncu, 23 Nisan kutlamalarının ardından ‘neden ergenler günü’ olmadığını sorguladı.

Nurgül Yeşilçay Atatürk'e seslendi "Atam onlara müstahak" - Sayfa 1

Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, sosyal medyaki esprili paylaşımlarıyla konuşuluyor. Yeşilçay’ın, oğlu Osman Nejat’a takıldığı anlar takipçilerini güldürüyor.

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Nurgül Yeşilçay Atatürk'e seslendi "Atam onlara müstahak" - Sayfa 2

Nurgül Yeşilçay, sosyal medyayı en aktif kullanan ünlülerden…

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Nurgül Yeşilçay Atatürk'e seslendi "Atam onlara müstahak" - Sayfa 3

Oyuncu, yaptığı esprili paylaşımlarıyla da beğeni topluyor.

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Nurgül Yeşilçay Atatürk'e seslendi "Atam onlara müstahak" - Sayfa 4

Nurgül Yeşilçay, bu sefer oğlu Osman Nejat’a takılmadan edemedi.

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