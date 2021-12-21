Nureddin Nebati'den TÜSİAD açıklaması

TÜRKİYE'nin sıcak ekonomik gündemini TRT 1 ve TRT Haber ortak yayınında değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TÜSİAD konusunda, "Siz bizim gideceğimizi zannediyorsanız 2002 yılından bugüne kadar yapılmış olan seçimlerin neticesine bakın, hepsinde sizi yalnız bıraktı" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye'nin sıcak ekonomik gündemini TRT 1 ve TRT Haber ortak yayınında değerlendirdi.

Bakan Nebati, TÜSİAD konusunda, "Siz bizim gideceğimizi zannediyorsanız 2002 yılından bugüne kadar yapılmış olan seçimlerin neticesine bakın, hepsinde sizi yalnız bıraktı" ifadelerini kullandı.