Nureddin Nebati enflasyonla ilgili tarih verdi: Makul bir seviyeye geleceğini hep birlikte göreceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bugün açıklanan yüzde 61.1 yıllık enflasyonla ilgili "Yıl sonunda enflasyonun makul bir seviyeye geleceğini hep birlikte göreceğiz" dedi.

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Hazine Bakanı Nebati, Bursa İş Dünyası Buluşması toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Nebati, kur korumalı mevduat hesabı ile döviz kurunda stabilizasyon sağlandığını belirtirken; "Kur korumalı mevduat hesabında 596 milyar lira olan bakiye, 1 Nisan itibarıyla 695 milyar Türk Lirasına ulaşmış durumda" şeklinde açıkladı.

"Kararlı adımlar atmaktayız"

Nebati, "Bizler Mart ayında yüze 61.1 seviyesine yükselen enflasyonu düşürmek için kararlı adımlar atmaktayız" dedi.

Nebati, "Yıl sonunda enflasyonun makul bir seviyeye geleceğini hep birlikte göreceğiz" diye konuştu.

"Fahiş Fiyat uygulayan işletmeleri yakinen takip ediyoruz"

"Döviz Kuru ve faizin üstesinden geldik" diyen Nebati sözlerini şöyle sürdürdü:

Yazın tarım ürünlerindeki artışla, Turizm gelirlerimiz beklentilerin üstesinde gelecek. 20 Aralık’ta döviz şuralara kadar gidecek diyenler vardı. Piyasa artık faiz oranlarının nerelerde olması gerektiğini görüyor. Enflasyonla ilgili yapılması gerekenleri yapacağız. Gıdada KDV oranlarını yüzde 1’e düşürdük. Fahiş Fiyat uygulayan işletmeleri yakinen takip ediyoruz. Enflasyon davranışlarda bir bozukluğa yol açmıştır. 40 bini yakın işletme saha denetimine tutulmuştur."