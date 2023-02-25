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Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak gözaltına alındı

Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak gözaltına alındı

Kahramanmaraş depremlerinin ardından yaşanan yıkımlar tüm Türkiye'yi yasa boğmuştu. Depremde hasar gören bölgelerde yürütülen soruşturma kapsamında Gaziantep'in Nurdağı ilçesinin Belediye Başkanı Ökkeş Kavak gözaltına alındı.

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Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremde yerle bir olan Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde yaptığı bütün binalar yıkılan CCK inşaatın sahibi Belediye meclis üyesi Yunus Kaya’nın ardından Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak da yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alındı. 

Polislerce gözaltına alınan Kavak'ın adliyedeki işlemleri sürüyor.

Ökkeş kavak kimdir?

Ökkeş Kavak, 1964'te Nurdağı'nda doğdu. İlkokulu Nurdağı'nda, orta ve lise öğrenimini Kahramanmaraş İmam Hatip Lisesi'nde tamamladı.1990'da Fırat Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesinden 'Su Ürünleri Mühendisi' olarak mezun oldu. Aynı zamanda Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Ön Lisans Bölümü'nü bitirdi. 2003 yılından bu yana Nurdağı Ziraat Odası Yönetim Kurulu üyeliğini, 2004 yılından bu yana ise 'Nurdağı Küçük Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanlığı' görevini yürüttü.

1992-1997 yılları arasında 'Refah Partisi Nurdağı İlçe Başkanlığı', 1998-2000 yılları arasında ise Fazilet Partisi Nurdağı İlçe Başkanlığı yapmıştır. 2004-2009 ve 2014-2019 yıllarında 'AK Parti Nurdağı Belediye Meclis Üyeliği' yaptı. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler seçiminde 'Nurdağı Belediye Başkanı' olarak seçildi.

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