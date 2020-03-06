Nuray Sayarı'ya kardeşi Müzeyyen Uman’dan ağır hakaretler eşi Aşkın Sayarı aldatmıştı

İşte o açıklamalar:

''Terbiyesiz, şarlatan. Kalbini çamaşır suyuyla yıka’ gibi yakıştırmalarla yüklendiği Nuray Sayarı'yı katıldığı bir yayında söylediği 'aile sevgisi almadım' açıklaması üzerine 'fakir olmak ayıp bir şey değil ki. Gurursuz ve karaktersiz olmak ayıp bir şey.''