Nur Yerlitaş'ın vasiyeti yerine getirildi Sibel Can gasilhaneye girdi son kez gördü

Beyin kanseri tedavisi gören ünlü modacı Nur Yerlitaş, dün evinde hayatını kaybetmesiyle herkesi yasa boğdu. Ünlü modacı için bugün Ulus Mezarlığı'na defnedildi. Yerlitaş için Koronavirüs tedbirleri kapsamında cenaze töreni düzenlenemedi fakat dün cenazesinin götürüldüğü Zincirlikuyu gasilhanesinden cenaze alınarak helallik alınmak üzere evine getirildi.