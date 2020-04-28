Nur Yerlitaş'ın vasiyeti yerine getirildi Sibel Can gasilhaneye girdi son kez gördü
Nur Yerlitaş, dün Nişantaşı'ndaki evinde hayatını kaybetti. Ünlü modacının cenazesi, yakınları tarafından Zincirlikuyu gasilhanesinden alınarak helallik alınmak üzere evine getirildi. Ardından Ulus Mezarlığı'na defnedildi.
Beyin kanseri tedavisi gören ünlü modacı Nur Yerlitaş, dün evinde hayatını kaybetmesiyle herkesi yasa boğdu. Ünlü modacı için bugün Ulus Mezarlığı'na defnedildi. Yerlitaş için Koronavirüs tedbirleri kapsamında cenaze töreni düzenlenemedi fakat dün cenazesinin götürüldüğü Zincirlikuyu gasilhanesinden cenaze alınarak helallik alınmak üzere evine getirildi.
Yerlitaş'ın Zincirlikuyu Gasilhanesi'ne getirilen cenazesini görmek için yakın arkadaşı sanatçı Sibel Can, gasilhaneye geldi. Gasilhanenin önünde Yerlitaş'ın ailesinin ve yakınlarının beklediği görüldü.
Nur Yerlitaş'ın cenazesi gasilhaneden çıkartılıp cenaze aracına konulurken, kuzeni Kadriye Tura gözyaşlarına hakim olamadı.
Yerlitaş’ın cenazesi, Zincirlikuyu gasilhanesinden alınarak helallik alınmak üzere Şişli'de bulunan evine getirildi.