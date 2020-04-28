Nur Yerlitaş'ın vasiyeti ortaya çıktı ölümüne ilişkin detaylar belli oldu ayağını kırmış

Nur Yerlitaş'ın ölümünden iki gün önce ise yataktan düşerek hayatını kırdığı ve bu nedenle hastameye kaldırıldığı ortaya çıktı. Ünlü magazin muhabiri Burhan Akdağ, Nur Yerlitaş'ın hastaneye kaldırılmasının ardından tedavisine evde devam edildiğini ve ünlü modacının hayatını evde kaybettiğini söyledi.