Nur Yerlitaş'ın vasiyeti ortaya çıktı ölümüne ilişkin detaylar belli oldu ayağını kırmış
Ünlü modacı Nur Yerlitaş, dün hayatını Nişantaşı'ndaki evinde kaybetti. Yerlitaş'ın hayatını kaybetmesine dair ayrıntılar netleşirken vasiyeti de ortaya çıktı.
Ünlülerin modacısıyken bir anda televizyon ekranlarında yayımlanan İşte Benim Stilim yarışmasıyla oldukça geniş bir hayran kitlesine ulaşan Nur Yerlitaş, 64 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü modacı, geçtiğimiz yıl beyin kanseri sebebiyle beyin ameliyatı oldu fakat hastalık yeniden nüksetti.
Nur Yerlitaş'ın ölümünden iki gün önce ise yataktan düşerek hayatını kırdığı ve bu nedenle hastameye kaldırıldığı ortaya çıktı. Ünlü magazin muhabiri Burhan Akdağ, Nur Yerlitaş'ın hastaneye kaldırılmasının ardından tedavisine evde devam edildiğini ve ünlü modacının hayatını evde kaybettiğini söyledi.
Vasiyeti ortaya çıktı: Uzun bir süredir kanser tedavisi gören Yerlitaş'ın ölümünün ardından vasiyeti de ortaya çıktı. Nur Yerlitaş'ın vasiyeti, annesinin mezarının yanına gömülmek olduğu öğrenildi.
Cenaze töreni: Yerlitaş, bugün ikindi namazına müteakip Zincirlikuyu Camii'de kılınacak namaz sonrası Ulus Mezarlığında toprağa verilecek.