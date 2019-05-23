Nur Viral'da şoke eden itiraf! Kaynana ve kayınpederinin ilişkilerini ifşa etti

-Sonra ablasına söyledim meğer ayarlayan ablasıymış. Ablası sen karışmazsın onun hayatı dedi. Ben korktuğum için bunu annesine gittim söyledim. Kaynanam da bunu oğluma söylemeyeceksin bu olayı kapatacaksın dedi. Ben tamam dedim kapattım. Nışanlım bunu kendi yakaladı daha sonradan. Kaynanamlar benim söylediği düşündü ve benimle bir daha asla konuşmadılar. Bir araya geldiğimizde merhaba merhaba bu kadar.