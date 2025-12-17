Nur Köşker evli mi eşi kimdir? Mehmet Akif Ersoy ifşası ya benimle olursun ya da...

Ya benimle birlikte olursun ya da ekranı unut

İstifa ettiği gün Mehmet Akif Ersoy'un kendisini odasına çağırdığını söyleyen Köşker, yaşananları şu sözlerle anlattı:

-"Orada son derece açık bir dille şunu söyledi. Onunla birlikte olmazsam ve kurduğu, uyuşturucu ve seks partileriyle anılan bu düzenin parçası olmayı kabul etmezsem, ekranda yer alamayacağım konusunda tehdit etti. 'Ekranı unut, istersen masada oturur haber yazarsın' diyerek beni açıkça ekrandan almakla tehdit etti. Ben bu pazarlığı reddettim ve istifa ettim. Bedelini ise ben ödedim. Yaklaşık bir yıl boyunca işsiz kaldım. Evsizlik yaşadım. Ciddi sağlık sorunları ve ataklarla mücadele ettim. Önce mesleğimden, sonra da bu ülkeden kopmak zorunda kaldım.