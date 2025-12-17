Nur Köşker evli mi eşi kimdir? Mehmet Akif Ersoy ifşası ya benimle olursun ya da...
Spiker Nur Köşker medya dünyasını sallayan ifşaları ile konuşulmaya devam ediliyor. Yeni ifşalarda bulunan Nur Köşker evli olduğu dönemde başından geçenleri anlattı. Nur Köşker 2023'te dans eğitmeni olan eşi Mustafa Kemal Doğançay ile evlenmişti. Nur Köşker evli olduğu dönemde Mehmet Akif Ersoy'un da evli olduğunu ve tacizin o dönem başladığını söyledi. Nur Köşker'in ifşalarına göre Mehmet Akif Ersoy, 'ya benimle birlikte olursun ya da ekrana çıkamazsın' diyerek cinsel tacizde bulunmuş.
Medya camiası eski Habertürk spikeri Nur Köşker'in Mehmet Akif Ersoy ifşaları ile çalkalanıyor. Instagram hesabında yaptığı ifşaların ardından Boğaziçi mezunu olan ünlü spiker bu kez Sabah gazetesine konuştu. Nur Köşker'in 'cinsel ilişki' taciziyle ilgili iddiaları gündemi salladı. Nur Köşker'in yaşadıkları evli olduğu döneme denk geliyor. O dönem evli olduğu kişi dans eğitmeni olan Mustafa Kemal Doğançay'dı. Bu evlilik 1 yıl içinde bitmişti. İşte Nur Köşker'in olay olan son ifşaları:
Ben evliydim, Mehmet Akif Ersoy da evliydi
Nur Köşker ilk ifşaları Instagram hesabından başlamıştı. Bu kez Sabah Gazetesi'nden Tuba Kalçık'a çok çarpıcı açıklamalar yaptı. İddiaları şöyle:
-Bu, gücünü makamından alan bir erkeğin, bir kadının mesleğini açıkça pazarlık konusu yapmasının hikâyesidir. Taciz süreci, Habertürk'te çalışmaya başladıktan birkaç ay sonra başladı. O dönem ben evliydim, kendisi de evliydi. Ancak bunun onun açısından hiçbir ahlaki sınır oluşturmadığı kısa sürede ortaya çıktı. Bana rahatsız edici mesajlar göndermeye başladı.
-Bu mesajlardan ve varlığından kaçınmak için işimi yaparken dahi sürekli önlem almak zorunda kaldım. Bültenlerimizin arka arkaya olduğu günlerde stüdyoda adeta köşe kapmaca oynuyorduk. Yayın çıkışında karşılaşmamak için stüdyoya çok erken gidiyor, mikrofonlarımı önceden taktırıyor, bazen onun rejiden ayrılmasını bekleyip ancak öyle stüdyoya giriyordum. Bu durum uzun süre böyle devam etti. Daha sonra herkesin nasıl biri olduğunu bildiği bu kişi genel yayın yönetmeni yapıldı. Yetkisi arttıkça, benim üzerimde kurduğu baskı da arttı. Artık kaçacak alan kalmamıştı." diye konuştu.
Ya benimle birlikte olursun ya da ekranı unut
İstifa ettiği gün Mehmet Akif Ersoy'un kendisini odasına çağırdığını söyleyen Köşker, yaşananları şu sözlerle anlattı:
-"Orada son derece açık bir dille şunu söyledi. Onunla birlikte olmazsam ve kurduğu, uyuşturucu ve seks partileriyle anılan bu düzenin parçası olmayı kabul etmezsem, ekranda yer alamayacağım konusunda tehdit etti. 'Ekranı unut, istersen masada oturur haber yazarsın' diyerek beni açıkça ekrandan almakla tehdit etti. Ben bu pazarlığı reddettim ve istifa ettim. Bedelini ise ben ödedim. Yaklaşık bir yıl boyunca işsiz kaldım. Evsizlik yaşadım. Ciddi sağlık sorunları ve ataklarla mücadele ettim. Önce mesleğimden, sonra da bu ülkeden kopmak zorunda kaldım.