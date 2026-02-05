Nur Fettahoğlu ailesi ile paylaştı! Karlar içinde mutluluk pozu
Nur Fettahoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla hem anneliğini hem de hayatını takipçileriyle paylaştı. Aşk-ı Memnu ve Muhteşem Yüzyıl gibi başyapıtlarla kariyerinde büyük bir çıkış yakalayan başarılı oyuncu, bu kez karlar içinde çocuklarıyla çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.
Görünümü ve zarafetiyle yıllara meydan okumaya devam eden Fettahoğlu, sadece ekranlarda değil, özel hayatında da takdir topluyor.
"Hayat sizinle güzel…. Bin şükür" notuyla paylaşımını yapan ünlü oyuncu, bu samimi kareyle takipçilerine duygusal bir an yaşattı.