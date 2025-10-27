BIST 10.853
DOLAR 41,92
EURO 48,86
ALTIN 5.374,53
HABER /  POLİTİKA

Numan Kurtulmuş'tan Terörsüz Türkiye sürecinde yeni yasal düzenleme sinyali

Numan Kurtulmuş'tan Terörsüz Türkiye sürecinde yeni yasal düzenleme sinyali

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, güvenlik ve istihbarat birimlerinin örgütün silah bıraktığını tespit etmesinin ardından yeni yasal düzenlemeler dönemine geçileceğini söyledi.

Abone ol

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, "Güvenlik ve istihbarat birimleri, örgütün silah bıraktığını tespit-tescil ettikten sonra Terörsüz Türkiye ile ilgili birtakım yasal düzenlemeler dönemine geçilecektir." dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Hiç kimsenin ana dilini bahane ederek siyasal bir ayrışma içerisinde olması asla kabul edilemez. Herkesin ana dili, ana sütü kadar helaldir." ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Katoliklerin ruhani lideri Papa 14. Leo Türkiye'ye gelecek
Katoliklerin ruhani lideri Papa 14. Leo Türkiye'ye gelecek
Minguzzi'nin ailesine tehdit ve hakarete iddianame hazırlandı
Minguzzi'nin ailesine tehdit ve hakarete iddianame hazırlandı
'İstanbul Senin' uygulamasında veri sızıntısı iddiası: 6 kişi hakkında tutuklama talebi
'İstanbul Senin' uygulamasında veri sızıntısı iddiası: 6 kişi hakkında tutuklama talebi
İngiltere Başbakanı Keir Starmer, TUSAŞ'ı ziyaret edip KAAN'ı inceledi
İngiltere Başbakanı Keir Starmer, TUSAŞ'ı ziyaret edip KAAN'ı inceledi
Başsavcılık ihbar kabul etti! Hakemlere bahis soruşturması
Başsavcılık ihbar kabul etti! Hakemlere bahis soruşturması
Aksaray'da korkunç kaza! Alkollü sürücünün rahatlığı pes dedirtti
Aksaray'da korkunç kaza! Alkollü sürücünün rahatlığı pes dedirtti
Milli tekvandocu Emine Göğebakan, dünya şampiyonu oldu
Milli tekvandocu Emine Göğebakan, dünya şampiyonu oldu
Binlerce kişi merakla bekliyordu! TOKİ'den konut projesi detayları geldi
Binlerce kişi merakla bekliyordu! TOKİ'den konut projesi detayları geldi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile Bakan Şimşek, Suudi Arabistan'da temaslarda bulunacak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile Bakan Şimşek, Suudi Arabistan'da temaslarda bulunacak
Ürdün Dışişleri Bakanı, ABD'li yetkiliyle Gazze'deki ateşkesi korumanın yollarını görüştü
Ürdün Dışişleri Bakanı, ABD'li yetkiliyle Gazze'deki ateşkesi korumanın yollarını görüştü
Ordu'da kamyon ile tarım aracı çarpıştı: 1 ölü
Ordu'da kamyon ile tarım aracı çarpıştı: 1 ölü
Napoli'de forma giyen Kevin De Bruyne'den kötü haber
Napoli'de forma giyen Kevin De Bruyne'den kötü haber