Numan Kurtulmuş'tan Terörsüz Türkiye sürecinde yeni yasal düzenleme sinyali

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, "Güvenlik ve istihbarat birimleri, örgütün silah bıraktığını tespit-tescil ettikten sonra Terörsüz Türkiye ile ilgili birtakım yasal düzenlemeler dönemine geçilecektir." dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Hiç kimsenin ana dilini bahane ederek siyasal bir ayrışma içerisinde olması asla kabul edilemez. Herkesin ana dili, ana sütü kadar helaldir." ifadelerini kullandı.