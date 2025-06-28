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Nükleer silahımız olması için en önemli madde! İşte en fazla uranyumun bulunduğu ülkeler

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Nükleer silahımız olması için en önemli madde! İşte en fazla uranyumun bulunduğu ülkeler

Dünyada en fazla uranyum rezervine sahip ülkeler genel olarak jeolojik yapıları nedeniyle bu madeni bol miktarda barındıran ülkelerdir.

Nükleer silahımız olması için en önemli madde! İşte en fazla uranyumun bulunduğu ülkeler - Resim: 1

2024 itibarıyla en fazla uranyum rezervine sahip ülkeler ve yaklaşık rezerv miktarları (ton olarak) şu şekildedir:

19
Nükleer silahımız olması için en önemli madde! İşte en fazla uranyumun bulunduğu ülkeler - Resim: 2

Japonya
 

 Tahmini Rezerv (ton)
<10.000

Kendi rezervi az, ithalatla çalışıyor.

29
Nükleer silahımız olması için en önemli madde! İşte en fazla uranyumun bulunduğu ülkeler - Resim: 3

Türkiye
 

Tahmini Rezerv (ton)
9.000 – 12.000

Sorgun (Yozgat), Temrezli ve başka sahalarda uranyum varlığı tespit edildi. 

39
Nükleer silahımız olması için en önemli madde! İşte en fazla uranyumun bulunduğu ülkeler - Resim: 4

Fransa
 

Tahmini Rezerv (ton)
20.000

 

Kendi rezervi sınırlı ama büyük nükleer güç.

49