Nükleer silahımız olması için en önemli madde! İşte en fazla uranyumun bulunduğu ülkeler
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Dünyada en fazla uranyum rezervine sahip ülkeler genel olarak jeolojik yapıları nedeniyle bu madeni bol miktarda barındıran ülkelerdir.
2024 itibarıyla en fazla uranyum rezervine sahip ülkeler ve yaklaşık rezerv miktarları (ton olarak) şu şekildedir:
19
Japonya
Tahmini Rezerv (ton)
<10.000
Kendi rezervi az, ithalatla çalışıyor.
29
Türkiye
Tahmini Rezerv (ton)
9.000 – 12.000
Sorgun (Yozgat), Temrezli ve başka sahalarda uranyum varlığı tespit edildi.
39
Fransa
Tahmini Rezerv (ton)
20.000
Kendi rezervi sınırlı ama büyük nükleer güç.
49