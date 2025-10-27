Nükhet Duru'dan şaşırtan poz! Küvet pozu herkesi şaşırttı
Türk müziğinin sevilen ismi Nükhet Duru geçtiğimiz günlerde konser kostümü ile gündem olmuştu. Konser maratonunun ardından yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Sanatçı, küvette çekilen fotoğrafına "Makyajımı sileyim derken küvete düşüverdim" notunu ekleyerek dikkat çekti.
Türk müziğinin efsane isimlerinden Nükhet Duru, zaman zaman yaptığı eğlenceli paylaşımlarla sosyal medyanın gündemine oturuyor.
"Ben Sana Vurgunum", "Melankoli" ve "Aşık Oluyorum Eyvah" gibi unutulmaz şarkılarla hafızalara kazınan sanatçı, bu kez cesur bir pozuyla dikkatleri üzerine çekti.
Arka arkaya verdiği iki konserin ardından dinlenmek için evine dönen Duru, küvette çekilen bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.
Gönderisine mizahi bir not ekleyen sanatçı, "Makyajımı sileyim derken, küvete düşüverdim. Çok mutlu bir pazar günü olsun" ifadelerini kullandı.