Nükhet Duru: Seksi olmayı suç gibi taşıdım
Hakan Gence ile Sıkı Muhabbet’in dün yayımlanan yeni bölümünün konuğu şarkıcı Nükhet Duru oldu.
70’lerden günümüze her daim dinlenen ve merak edilen, şarkıları kadar neşesi ve danslarıyla da hafızalara kazınan Nükhet Duru, Hürriyet'ten Hakan Gence'ye hayatıyla ilgili bilinmeyenleri anlattı. Kendini iflah olmaz bir iyimser olarak anlatan, sosyal medyadan durmadan evlilik teklifleri aldığını söyleyen Duru, “Seksi olmayı uzun süre suç gibi taşıdım" dedi.
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"O beni daha da seksi yaptı"
Duru, "Seksi olmamak için bir şeyler denedim, o beni daha da seksi yaptı” diye konuştu.
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