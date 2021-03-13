Nükhet Duru namaz kılıp intihar etmiş! Nükhet Duru'nun eşi kimdir sakladığı oğlu

Yılların eskitemediği isimlerden biri olan Nükhet Duru aslen Niğdeli. 66 yaşında olan Nükhet Duru iki kez evlilik yaptı. Tek çocuğunun babası olan eşi ve hatta onun ilk eşi ile hala görüşüyor. Ünlü sanatçının kolundaki dövmede ne yazdığı ise öğrenen herkesi şaşırtıyor. Nükhet Duru'nun medyadan köşe bucak sakladığı bir oğlu var, ismi Cem Misas... Ünlü sanatçının mazisinde 18 yaşında bir nişan ve iki evlilik var. Çocukluk döneminde ise annesi ve babasıyla ilgili yaşadığı şaşırtan bir hikayesi bulunuyor. Mesela annesi onu 13 yaşına kadar öldü biliyormuş. Ta ki Nükhet Duru namaz kılıp intihar edene kadar... Nükhet Duru hakkında bu yazıda hiç bilinmeyenleri ve medyadan sakladığı oğlunu öğreneceksiniz...