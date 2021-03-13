Nükhet Duru namaz kılıp intihar etmiş! Nükhet Duru'nun eşi kimdir sakladığı oğlu
Şarkıcı Nükhet Duru 19 Mayıs 1954 yılında doğdu şu an 66 yaşında. Aslen Niğdeli olan Nükhet Duru'nun iki evliliği de boşanmayla bitti. Nükhet Duru'nun medyadan sakladığı bir oğlu var. Ünlü sanatçının çocukluk yıllarına dair ise çok şaşırtıcı hikayeleri var. 13 yaşına kadar Nükhet Duru'yu annesi öldü biliyormuş...
Yılların eskitemediği isimlerden biri olan Nükhet Duru aslen Niğdeli. 66 yaşında olan Nükhet Duru iki kez evlilik yaptı. Tek çocuğunun babası olan eşi ve hatta onun ilk eşi ile hala görüşüyor. Ünlü sanatçının kolundaki dövmede ne yazdığı ise öğrenen herkesi şaşırtıyor. Nükhet Duru'nun medyadan köşe bucak sakladığı bir oğlu var, ismi Cem Misas... Ünlü sanatçının mazisinde 18 yaşında bir nişan ve iki evlilik var. Çocukluk döneminde ise annesi ve babasıyla ilgili yaşadığı şaşırtan bir hikayesi bulunuyor. Mesela annesi onu 13 yaşına kadar öldü biliyormuş. Ta ki Nükhet Duru namaz kılıp intihar edene kadar... Nükhet Duru hakkında bu yazıda hiç bilinmeyenleri ve medyadan sakladığı oğlunu öğreneceksiniz...
Türkiye onu Nükhet Duru olarak tanısa da 19 Mayıs 1954’te dünyaya geldiğinde annesi Güzide Hanım ve babası Kemal Bey ona Müberra Nükhet adını verdiler. Soyadları Duru’dur ama nüfus memuru yanlışlıkla ‘Durum’ yazar. Bu yanlışlık Müberra Nükhet daha küçükken düzeltilir. Müberra ismi daha bir süre nüfus kağıdında kalır. Ta ki bu küçük kız ‘Nükhet Duru’ adıyla meşhur oluncaya kadar. Müberra ismi resmi işlemlerde sorun çıkarınca nüfus kağıdından da çıkarılır.
Babası kumara ve kadınlara düşkündü
Nükhet Duru 11 yaşındayken anne babası ayrılır. Mahkeme Nükhet’in velayetini babasına verir. Ve Nükhet işte o gün büyür. Bundan sonra küçük kızın hayatında dramlar başlar. Nükhet Duru bir röportajında o günleri şöyle anlatır: -“Babam Alarko’nun ilk kurulumlarını yapan yüksek elektrik mühendisiydi. Çok zeki biriydi. Ama hayatından içki, kumar, kadın hiç eksik olmadı. Annem onu terk edince, ben kaldım mı babamla baş başa! Annemi cezalandırmak için beni ona göstermiyordu. Sadece okula gidip gelebiliyordum, bir çeşit ev hapsindeydim. Annem de hastanelere düşüyor, beni arayıp bulamıyor diye. Çok sonradan öğrendim ki babam ona ‘Kızın trafik kazasında öldü’ demiş.”
Namaz kılıp intihar etmiş
Annesi Güzide Hanım, Nükhet 13 yaşına gelinceye kadar kızını öldü bilmiş. Ta ki Nükhet babası Ankara’da olduğu bir sırada intihara teşebbüs edinceye kadar. Nükhet Duru o günü şöyle anlatır:
-“Kararımı verdim; abdest aldım, namazımı kıldım, annemin beyaz geceliğini giydim, bakire olarak rabbime kavuşacaktım. Hep ‘Sakın kibritin ucunu ağzına sokma, zehirlenirsin’ diye tembih ederlerdi. Kibritlerin ucunu suda erittim, suyun tadı çok kötüydü, karnım açtı, o suyla bulgur pilavı yapıp yedim. Üstüne de bir sürü ilaç içtim.