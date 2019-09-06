Nükhet Duru kuaförün kazasına kurban gitti yanık eliyle görüntülendi
Geçtiğimiz hafta Harbiye Açıkhava Sahnesi'ni sallayan Nükhet Duru, geçtiğimiz gün alışveriş esnasında görüntülenerek elinin nasıl yandığından bahsetti.
65 yaşındaki güçlü ses Nükhet Duru, sevenlerini korkutan bir kaza geçirdi. Harbiye'de verdiği konser öncesinde gittiği kuaförde eli yanan ünlü şarkıcı, alışveriş yaparken görüntülendi ve olayın nasıl gerçekleştiğini anlattı.
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Önceki gün ünlü bir AVM'de görüntülenen Nükhet Duru, elindeki yanık izini göstererek, "Konser öncesi kuaförün kazasına kurban gittim, maşa ile elimi yaktı. Bu onun izi" dedi.
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Kazanın ardından çalışana kızmadığını söyleyen Nükhet Duru, "Ben öyle biri miyim? Kendi kendime iş kazası dedim, olur böyle şeyler dedim, sonra konu kapandı" ifadelerini kullandı.
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Nükhet Duru kimdir?
1954 yılında İstanbul‘da dünyaya geldi. Henüz 11 yaşındayken annesiyle babasının ayrılması nedeniyle ağır bir travma yaşayan Duru, felç oldu.
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