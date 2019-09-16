Nuh'un Gemisi kalıntısı heyelan tehdidi altında! Eğer önlem alınmazsa...
AĞRI'nın Doğubayazıt İlçesine bağlı Telçeken köyü arazisindeki Nuh'un Gemisi'ne ait olduğu iddia edilen kalıntılar, şiddetli heyelan ve toprak kayması tehdidi altında.
Harita Mühendisi Yüzbaşı İlhan Durupınar'ın 1959 yılında Ağrı Dağı'nda bulunan kalıntıların Nuh'un Gemisi'ne ait olduğu yönündeki iddialarından yola çıkılarak belgeseli de çekilen kalıntının bulunduğu bölgede, heyelan ve toprak kayması nedeniyle bozulmalar başladı.
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Faruk Kaya, heyelan tehdidi altında olan yapıyla ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bir an evvel koruma çalışmaları yapması gerektiğini söyledi.
Doğu Anadolu Bölgesi'nin haritasını çizmek için Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait uçakla bölgede uçuş yapan Harita Mühendisi Yüzbaşı İlhan Durupınar'ın 11 Eylül 1959'da Doğubayazıt ilçesine bağlı Telçeker köyünde keşfettiği, Nuh'un Gemisi'ne ait olduğu iddia edilen kalıntılar, toprak kayması tehdidi altında.
Telçeker köyünde, sırtını yasladığı dik dağın yamacındaki gemi kalıntısının da olduğu bölgede her geçen yıl artan şekilde toprak kayması yaşanıyor. Dev yarıkların oluştuğu arazide Nuh'un Gemisi'ne ait olduğu ileri sürülen yapıda da bozulmalar başladı. Gemiyi andıran yapının kenarlarındaki topraklar heyelan sebebiyle bozuldu.