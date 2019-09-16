Nuh'un Gemisi kalıntısı heyelan tehdidi altında! Eğer önlem alınmazsa...

Telçeker köyünde, sırtını yasladığı dik dağın yamacındaki gemi kalıntısının da olduğu bölgede her geçen yıl artan şekilde toprak kayması yaşanıyor. Dev yarıkların oluştuğu arazide Nuh'un Gemisi'ne ait olduğu ileri sürülen yapıda da bozulmalar başladı. Gemiyi andıran yapının kenarlarındaki topraklar heyelan sebebiyle bozuldu.